خبر في الجول – المصري يقدم عرضا لـ غزل المحلة لضم بسام وليد

السبت، 03 أغسطس 2024 - 19:52

كتب : عمرو نبيل

بسام وليد

قدم المصري عرضا لنظيره غزل المحلة لضم بسام وليد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب بسام وليد في مركز الظهير الأيمن.

وحسما علم FilGoal.com فإن المصري قدم عرضه لزعيم الفلاحين ومن المنتظر أن يحسم المحلة موقفه النهائي من بيع اللاعب.

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ويبلغ بسام وليد من العمر 26 عاما.

ويمتد عقد وليد مع المحلة حتى عام 2026.

وانتقل وليد إلى غزل المحلة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من بروكسي.

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ولعب وليد في الفئات العمرية لوادي دجلة بالإضافة إلى الفريق الأول.

وبدأ وليد مسيرته الكروية مع وادي دجلة وتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2018-2019.

وتدرب وليد تحت قيادة أحمد حسام ميدو وتاكيس جونياس في وادي دجلة.

ولعب بسام وليد مع محمد هلال وحسام عرفات ودودو الجباس وإبراهيما نداي.

وسيلعب غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن نجح في احتلال المركز الثاني بدوري المحترفين.

وصعد أيضا حرس الحدود وبتروجت إلى الدوري المصري الممتاز ليكتمل الثلاثي الصاعد للموسم الجديد.

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