أولمبياد باريس - بايلز تحصد الذهبية الثالثة في الجمباز.. والعاشرة أولمبيا

السبت، 03 أغسطس 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

سيمون بايلز

حققت الأمريكية سيمون بايلز ثالث ذهبية لها في أولمبياد باريس 2024 في منافسات الجمباز.

وحصدت بايلز 15300 نقطة في منافسات حصان القفز.

وتأتي تلك الذهبية بعدما حققت الجمباز الفني في منافسات الفردي والفرق.

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وبذلك حققت بايلز 7 ميداليات أولمبية ذهبية من أًصل 10 في مسيرتها.

Gymnastics: Simone Biles wins gold again

وفازت اللاعبة البالغة 27 عاما بـ 3 ذهبيات في باريس 2024 و4 ذهبيات في ريو 2016.

كما فازت بفضية في طوكيو 2020 وبرونزيتين في طوكيو 2016 وريو 2016.

PARIS, FRANCE - AUGUST 03: Simone Biles of Team United States celebrates after finishing her routine during the Artistic Gymnastics Women's Vault Final on day eight of the Olympic Games Paris 2024 at Bercy Arena on August 03, 2024 in Paris, France. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

وكانت بايلز قد انسحبت من منافسات طوكيو بسبب تعرضها لحالة تدعى "تويستيز"، وتتسبب بفقدان مؤقت للوعي المكاني.

هذه الحالة تصيب الرياضيين في الجمباز تحديدا بسبب بعض الحركات والتدريبات الصعبة، مما اضطرها للابتعاد.

وانسحبت بايلز من عدة منافسات، من بينها منافسات منصة القفز والجمباز المتوازي مختلف الارتفاعات مع استمرار معاناتها من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية.

سيمون بايلز باريس 2024 أولمبياد باريس
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