أولمبياد باريس - بايلز تحصد الذهبية الثالثة في الجمباز.. والعاشرة أولمبيا

حققت الأمريكية سيمون بايلز ثالث ذهبية لها في أولمبياد باريس 2024 في منافسات الجمباز.

وحصدت بايلز 15300 نقطة في منافسات حصان القفز.

وتأتي تلك الذهبية بعدما حققت الجمباز الفني في منافسات الفردي والفرق.

وبذلك حققت بايلز 7 ميداليات أولمبية ذهبية من أًصل 10 في مسيرتها.

وفازت اللاعبة البالغة 27 عاما بـ 3 ذهبيات في باريس 2024 و4 ذهبيات في ريو 2016.

كما فازت بفضية في طوكيو 2020 وبرونزيتين في طوكيو 2016 وريو 2016.

وكانت بايلز قد انسحبت من منافسات طوكيو بسبب تعرضها لحالة تدعى "تويستيز"، وتتسبب بفقدان مؤقت للوعي المكاني.

هذه الحالة تصيب الرياضيين في الجمباز تحديدا بسبب بعض الحركات والتدريبات الصعبة، مما اضطرها للابتعاد.

وانسحبت بايلز من عدة منافسات، من بينها منافسات منصة القفز والجمباز المتوازي مختلف الارتفاعات مع استمرار معاناتها من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية.