تقرير: أرسنال يحدد طلباته المالية لبيع نكيتياه
السبت، 03 أغسطس 2024 - 19:28
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة مترو الإنجليزية عن طلبات نادي أرسنال من أجل السماح للاعبه إيدي نكيتياه بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إدوارد نيكيتاه
النادي : أرسنال
ويعتمد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على المهاجم الإنجلزي كلاعب احتياطي ولا يلعب بشكل متتالي إلا في حالات الإصابة.
وحسب صحيفة مترو فإن أرسنال طلب 35 مليون يورو بالإضافة إلى الحصول على نسبة بيعه في المستقبل.
ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي رفض عرضا من مارسيليا للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.
ولعب نكيتياه 1393 دقيقة الموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.
وبدأ نكيتياه مسيرته في الفئات السنية مع تشيلسي قبل أن ينتقل إلى أرسنال حتى وصل للفريق الأول وخرج معارا إلى ليدز يونايتد.
وعاد نكيتياه من الإعارة إلى أرسنال في يناير 2020 واستمر مع الفريق حتى الآن.
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