رومانو: جويدو رودريجيز يخضع للفحوصات الطبية للانتقال إلى وست هام

السبت، 03 أغسطس 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

جويدو رودريجيز

يخضع جويدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس السابق للفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال إلى وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الأرجنتيني اتفق على توقيع عقده حتى 2026.

وكان لاعب الوسط قريبا من الانضمام إلى برشلونة وتوصل إلى اتفاق بالفعل قبل رحيل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

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وحسب التقارير الإخبارية فإن رحيل المدرب الإسباني وتولي هانز فليك تدريب الفريق غير كل الخطط ولم يكتمل الاتفاق بناء على رغبة الأخير.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على بطولتي كوبا أمريكا مع الأرجنتين 2020-2021 و2023-2024.

بالإضافة إلى تتويجه ببطولة كأس العالم مع بلاده 2022.

لاعب الوسط الأرجنتيني انضم لوست هام في يناير 2020 قادما من كلوب أمريكا المكسيكي.

وشارك رودريجيز مع بيتيس في 173 مباراة حتى الآن وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 4.

وأسهم رودريجيز في تتويج بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2021/2022.

ولعب رودريجيز 30 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين الأول وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني جويدو رودريجيز ريال بيتيس وست هام
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