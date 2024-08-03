أولمبياد باريس - إيمان خليف: هذه قضية كرامة وشرف تمس كل امرأة.. والاتحاد الدولي ظلمني

السبت، 03 أغسطس 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

إيمان خليف

أبدت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف فخرها بعد الوصول لنصف نهائي منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024.

وتأهلت الجزائرية إيمان خليف لنصف نهائي منافسات الملاكمة وزن 66 كجم بالفوز على المجرية آنا لوكا هاموري.

وظهرت إيمان متأثرة خلال حوارها مع بي إن سبورتس قائلة: "أشكر مدربي، فخورة جدا وحضرّت نفسي منذ 8 سنوات للمشاركة في الأولمبياد، واليوم كنت في الموعد وفزت باللقاء وإن شاء الله سأخوض مباراة أخرى ثم التتويج".

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وأضافت "هذه قضية كرامة وشرف تمس كل امرأة، والشعب العربي يعرفني منذ سنوات، وأنا أنافس مع الاتحاد الدولي الذي ظلمني ولكن هذا عند الله، الله أكبر".

وانتصرت إيمان بإجماع قرار الحكام بنتيجة 5-0 في ربع النهائي.

ومن جانبه قال مدربها محمد الشوا: "الأمر صعب، إيمان عانت كثيرا، كطفلة والآن كبطلة، وعانت الكثير خلال هذه الدورة".

وأضاف "أين الإنسانية؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ هي ضحية".

وبذلك تضمن ميدالية أولمبية، إذ يحصد صاحب المركز الرابع أيضا على برونزية رفقة المركز الثالث.

وستلتقي إيمان يوم الثلاثاء المقبل مع التايلاندية جانجام سوانافينج في نصف النهائي، والفوز يعني ضمان ذهبية أو فضية، أما الخسارة تعني ضمان البرونزية.

وبكت إيمان بعدما انتصرت عقب نهاية اللقاء رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها في الأيام الأخيرة.

ماذا حدث؟

قبل بداية الأولمبياد تعرضت إيمان لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

واعتذرت الإيطالية عقب تصريحاتها، كما دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن بطلة الجزائر.

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