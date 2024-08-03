أولمبياد باريس - ملاكمة.. إيمان خليف إلى نصف النهائي وتضمن ميدالية لـ الجزائر

تأهلت الجزائرية إيمان خليف لنصف نهائي منافسات الملاكمة وزن 66 كجم بالفوز على المجرية آنا لوكا هاموري.

وانتصرت إيمان بإجماع قرار الحكام بنتيجة 5-0 في ربع النهائي.

وبذلك تضمن ميدالية أولمبية، إذ يحصد صاحب المركز الرابع أيضا على برونزية رفقة المركز الثالث.

وستلتقي إيمان يوم الثلاثاء المقبل مع التايلاندية جانجام سوانافينج في نصف النهائي، والفوز يعني ضمان ذهبية أو فضية، أما الخسارة تعني ضمان البرونزية.

وبكت إيمان بعدما انتصرت عقب نهاية اللقاء رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها في الأيام الأخيرة.

🇩🇿🥊 الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تبلغ نصف نهائي وزن 66 كغم ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/7lJRAeRJ7W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 3, 2024

ماذا حدث؟

قبل بداية الأولمبياد تعرضت إيمان لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

واعتذرت الإيطالية عقب تصريحاتها، كما دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن بطلة الجزائر.