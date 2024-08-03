أولمبياد باريس - الفلسطينية ليلي المصري: لدينا رسالة للعالم ونحاول إيصالها بأفضل طريقة ممكنة

أنهت العداءة الفلسطينية ليلي المصري مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 خلال سباق 800 متر عدو في ألعاب القوى.

وشاركت المصري أمس في التصفيات الأولية وحققت رقما وطنيا، ثم حلت في المركز الأخير في التصفية الثانية والتي أقيمت اليوم السبت.

وقالت المصري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "أعيش في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية وحضرت رفقة البعثة الفلسطينية إلى باريس".

وتابعت "والدي من نابلس وعائلتي وأصدقائي يعيشون هناك، وأنا محظوظة بوجودي هنا في الوقت الذي يتعرض فيه شعب بلادي لقصف مستمر".

وأضافت "أشعر بمسؤولية تمثيل بلادي وشعبي الذي يعاني ويلات الحرب، ويعيش ظروفا معيشية مأساوية منذ أكثر من 75 عاما، قبل أن تصبح الأمور أكثر مأساوية منذ أكتوبر الماضي بفعل الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة".

وواصل "سعيدة بوجودي هنا وتمكني من تمثيل بلادي والحديث عنها وعما يجرى في فلسطين، وتسليط أنظار الناس على معاناة شعبي. لدينا رسالة للعالم ونحاول إيصالها بأفضل طريقة ممكنة، من خلال الرياضة".

وأكملت "هدفي هو إيصال رسالة أمل لفتيات الصغيرات وكل الشعب الفلسطيني، من خلال الميزة التي وهبني الله إياها وهي الركض".

وأتمت "نحن نراكم ونسمعكم ونتعاطف معكم، نحاول إيصال صوتكم ورفع علمكم... لا تفقدوا الأمل في المستقبل".