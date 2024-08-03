لا يريد روديجر جديد.. سكاي: اجتماع بين تشيلسي وجالاجر لتجديد عقده

السبت، 03 أغسطس 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

كونور جالاجر لاعب تشيلسي

يبدو أن تشيلسي لا يريد تكرار تجربة أنطونيو روديجر مع كونور جالاجر لاعب الفريق الحالي ورحيله دون مقابل.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن تشيلسي سيجتمع مع جالاجر ووكيله مرة أخرى من أجل التفاوض لتجديد عقده.

وينتهي عقد جالاجر بنهاية الموسم الجديد.

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ووفقا للشبكة فإن تشيلسي لا يريد رحيل جالاجر دون مقابل مثلما حدث مع روديجر عندما انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وحسب التقارير الإخبارية فإن جالاجر رفض تجديد عقده في وقت سابق مع تشيلسي لمدة عامين مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وكان أتليتكو مدريد قد توصل لاتفاق مع تشيلسي لضم جالاجر مقابل 33 مليون جنيه استرليني وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC في وقت سابق.

وحسب بي بي سي فإن النادي الإنجليزي كان يطالب بالحصول على 40 مليون جنيه استرليني، لكن مع المفاوضات وافق على خفض مطالبه.

وأكد التقرير عدم وجود الضوء الأخضر من جالاجر حتى الآن، لكن من المتوقع بأن يخبر أتليتكو مدريد بقراره النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن قراره غير واضح حتى الآن.

ولعب جالاجر 50 مباراة في جميع البطولات مع تشيلسي الموسم الماضي وسجل 7 أهداف وصنع 9 آخرين.

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