اقتنع بمشروع دي زيربي.. رومانو: موكوكو قرر الانتقال إلى مارسيليا

السبت، 03 أغسطس 2024 - 18:16

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو - دورتموند

قرر يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند الانتقال إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن موكوكو اقتنع بمشروع روبرتو دي زيربي المدرب الجديد لمارسيليا وقرر الانتقال.

ووفقا لرومانو فرغم محاولة أكثر من 5 أندية أخرى لضم المهاجم الألماني، إلا أن موكوكو يريد فقط مارسيليا واتفق على بنود عقده.

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وشدد رومانو أن المفاوضات جارية بين مارسيليا ودورتموند والاتفاق اقترب بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.

وكان موكوكو يعتبر أصغر لاعب يشارك في مباراة في الدوري الألماني بعدما أتم عامه الـ16 بيوم واحد.

وارتبط نادي برشلونة كثيرا منذ أعوام بالتعاقد مع موكوكو، لكن لم تنجح المفاوضات.

واشتكى وكيله منذ أيام بسبب عدم تنفيذ دورتموند لوعدهم له بالمشاركة أكثر في المباريات.

وأكد أن تسجيل 5 أهداف في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي في 613 دقيقة يعبر عن جودته.

الدوري الألماني الدوري الفرنسي يوسوفا موكوكو بوروسيا دورتموند مارسيليا
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