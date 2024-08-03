أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأحد 4 أغسطس
السبت، 03 أغسطس 2024 - 18:04
كتب : محمد سمير
تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الأحد هدوء في مشاركات البعثة المصرية بـ 4 رياضات فقط.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.
وسيكون يوم الأحد، هو تاسع أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.
10 صباحا
(الرماية) عمر خالد - تصفيات 25م مسدس ضغط
12 ظهرا
(كرة يد) مصر × الأرجنتين
12:50 ظهرا
(السلاح) مصر x أمريكا - فرق رجال الشيش
1:05 ظهرا
(الشراع) علي بدوي - سباق 7 و8
3:35 عصرا
(الشراع) خلود منسي - سباق 7 و8
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