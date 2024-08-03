أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأحد 4 أغسطس

السبت، 03 أغسطس 2024 - 18:04

كتب : محمد سمير

علي زين - مصر – فرنسا – كرة يد – أولمبياد باريس 2024

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم الأحد هدوء في مشاركات البعثة المصرية بـ 4 رياضات فقط.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم الأحد، هو تاسع أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

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3:35 عصرا

(الشراع) خلود منسي - سباق 7 و8

كرة يد أولمبياد باريس بعثة مصر باريس 2024
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