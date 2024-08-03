كيميتش يزيد الشكوك حول مستقبله مع بايرن ميونيخ

شدد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن جميع الأبواب مفتوحة سواء للرحيل أو البقاء وتجديد العقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد اللاعب الألماني في صيف 2025.

وقال كيميتش لموقع أبيندزيتونج: "التجديد؟ يمكن التحدث بشكل معقول، جميع الأبواب مفتوحة".

وأضاف "بشكل عام، أشعر براحة حقيقية هنا، جميع أطفالي ولدوا هنا، وقمنا ببناء منزل".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع، الموسم الماضي لم يكن ناجحا جدا، وهذا ليس ما نريده أنا وبايرن، الآن أنا جائع ومفعم بالطاقة".

اتفاق مع مدير بايرن

يبدو أن كيميتش يتفق مع ماكس إيبيرل المدير الرياضي للنادي الألماني.

وقال إيبيرل لصحيفة بيلد من قبل: "مستقبل كيميتش؟ بالطبع لا يزال مفتوحا معنا".

واختتم "يتبقى لكيميتش عام واحد في عقده، واتفقنا على أن نتحدث مع بعضنا البعض بعد إجازته".

ويسعى نادي باريس سان جيرمان إلى تكوين وسط ملعب قوي بالتعاقد مع الثنائي كيميتش وجواو نيفيز لاعب بنفيكا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابف أن نادي العاصمة الفرنسية لا يريد التعاقد مع اللاعب الألماني كبديل لصفقة نيفيز، بل يريد التعاقد مع الثنائي معا.

ويقترب باريس من التعاقد مع نيفيز.