كيميتش يزيد الشكوك حول مستقبله مع بايرن ميونيخ

السبت، 03 أغسطس 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

شدد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن جميع الأبواب مفتوحة سواء للرحيل أو البقاء وتجديد العقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد اللاعب الألماني في صيف 2025.

وقال كيميتش لموقع أبيندزيتونج: "التجديد؟ يمكن التحدث بشكل معقول، جميع الأبواب مفتوحة".

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - مراكز متأخرة لخلود وبدوي في الشراع باليوم الثالث سبورت: منتظرا برشلونة.. جواو فيليكس أوقف الاستماع لباقي العروض أولمبياد باريس - يد.. مدرب مصر: تأكد سلامة العمود الفقري لمهاب سعيد أولمبياد باريس – مدرب باراجواي يعلق على الهزيمة من مصر: ما حدث ظلم

وأضاف "بشكل عام، أشعر براحة حقيقية هنا، جميع أطفالي ولدوا هنا، وقمنا ببناء منزل".

وأنهى حديثه قائلا: "بالطبع، الموسم الماضي لم يكن ناجحا جدا، وهذا ليس ما نريده أنا وبايرن، الآن أنا جائع ومفعم بالطاقة".

اتفاق مع مدير بايرن

يبدو أن كيميتش يتفق مع ماكس إيبيرل المدير الرياضي للنادي الألماني.

وقال إيبيرل لصحيفة بيلد من قبل: "مستقبل كيميتش؟ بالطبع لا يزال مفتوحا معنا".

واختتم "يتبقى لكيميتش عام واحد في عقده، واتفقنا على أن نتحدث مع بعضنا البعض بعد إجازته".

ويسعى نادي باريس سان جيرمان إلى تكوين وسط ملعب قوي بالتعاقد مع الثنائي كيميتش وجواو نيفيز لاعب بنفيكا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابف أن نادي العاصمة الفرنسية لا يريد التعاقد مع اللاعب الألماني كبديل لصفقة نيفيز، بل يريد التعاقد مع الثنائي معا.

ويقترب باريس من التعاقد مع نيفيز.

جوشوا كيميتش الدوري الألماني بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان
نرشح لكم
"دائما أتبع قلبي".. سامرفيل ينتقل إلى وست هام تمهيدا لإمكانية انتقاله.. أنس وائل ناشئ الزمالك يبدأ المعايشة في ألمانيا تمهيدا لرحيلهما.. تياجو موتا يستبعد كييزا وديالو من ودية يوفنتوس لتعويض موراتا.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ثاني هدافي الدوري الإسباني تقرير: أرسنال يحدد طلباته المالية لبيع نكيتياه رومانو: جويدو رودريجيز يخضع للفحوصات الطبية للانتقال إلى وست هام نيوكاسل يبلغ أرسنال بالرد النهائي بشأن بيع إيزاك لا يريد روديجر جديد.. سكاي: اجتماع بين تشيلسي وجالاجر لتجديد عقده
أخر الأخبار
خبر في الجول – المقاولون يتلقى عرضين من الاتحاد والمحلة لضم محمد عنتر 4 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - الأردني عشيش يخسر فرصة المنافسة على الميدالية بصعوبة في الملاكمة 4 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - سباحة.. الأمريكية كاتي ليديتسكي تحقق ذهبية 800 متر حرة للمرة الرابعة على التوالي 11 دقيقة | رياضات أخرى
تغريم زد وإيقاف مدربه.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 32 17 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: ميسي في الدوري الإنجليزي؟ هو موهبة إلهية 20 دقيقة | المحترفون
"دائما أتبع قلبي".. سامرفيل ينتقل إلى وست هام 31 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس - رئيس اتحاد اليد: طموحنا ميدالية تاريخية.. وفخور بفريقنا 44 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - لأجل ميدالية تونسية.. جوادي يصل لنهائي 1500 متر حرة في السباحة 50 دقيقة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 2 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ 3 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 4 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو