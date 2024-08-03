سبورت: منتظرا برشلونة.. جواو فيليكس أوقف الاستماع لباقي العروض

يرغب جواو فيليكس في إعادة الانتقال إلى برشلونة وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

الصحيفة أشارت إلى أن فيليكس قد قرر انتظار في الاستماع لأي عرض رغبة منه في إعطاء الأولوية لبرشلونة.

وفقا لسبورت فإن أستون فيلا وبنفيكا مهتمان بضم اللاعب صاحب الـ 24 عاما.

هانزي فليك مدرب برشلونة وديكو المدير الرياضي سيحبان تواجد فيليكس ولكن في انتظار ما إذا كان الوضع المالي سيسمح للتعاقد مع اللاعب أو التوصل لاتفاق مع أتليتكو مدريد.

ويتدرب جواو فيليكس حاليا مع أتليتكو مدريد بعد عودته من الإعارة.

وكان فيليكس كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى برشلونة من صفوف أتليتكو مدريد.

وشارك فيليكس خلال الموسم الماضي في 44 مباراة بقميص برشلونة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.