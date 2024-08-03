أولمبياد باريس - يد.. مدرب مصر: تأكد سلامة العمود الفقري لمهاب سعيد

السبت، 03 أغسطس 2024 - 16:42

كتب : FilGoal

مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لليد أثناء خروجه مصابا ضد النرويج

كشف خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد عن مستجدات إصابة مهاب سعيد لاعب الفريق.

وقال باستور عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة اليد: "تأخرنا في بداية المباراة وخسرنا العديد من الكرات ضد خصم قوي ولكن المهم اننا استطعنا العودة خطوة بخطوة وتقدمنا وحافظنا على النتيجة حتى الثواني الأخيرة ولعبنا بشكل جيد في الدفاع والهجوم".

وواصل "مباريات الدور الأول في غاية الصعوة، إذ خضنا عدد كبير من المباريات الكبيرة بدون أي راحة بينهم".

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وتابع "لا نملك الكثير من الوقت قبل المباراة المقبلة لأننا عدنا من مباراة الأمس في وقت متأخر واضطررنا إلى بداية العمل ونحن في طريق العودة ولا يوجد سوى اليوم للإعداد لخطة المباراة".

وأكمل "مباراة الأرجنتين لن تكون سهلة فلا يوجد مباراة سهلة في هذه البطولة ونسعى للفوز لضمان المركز الثاني في المجموعة ولن نعرف الفريق الذي سنقابله في ربع النهائي سوى بوقت متأخر من المساء بعد نهاية جميع المباريات".

وأضاف "بدأنا منذ أمس دراسة الفرق التي من المحتمل مقابلتها في ربع النهائي، فمن المهم أن نقوم بعملنا بشكل جيد وتحضير اللاعبين للمباريات لكن المشكلة أننا لن نعلم الفريق إلا بعد الساعة 10:30".

وأتم "بعد إجراء الأشعة اللازمة تأكد سلامة العمود الفقري لمهاب سعيد ولكن كان لديه ألم شديد في الفخذ وسنطمأن عليه بعد استكمال الفحوصات والأمر متروك للطبيب لأنه هو من سيقرر جاهزية اللاعب من عدمه في ربع النهائي ولدينا 4 أيام لدراسة الوضع".

وضمن منتخب مصر تأهله لربع النهائي بعد الفوز على النرويج أمس الجمعة.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين غدا الأحد في ختام دور المجموعات.

منتخب مصر لكرة اليد أولمبياد باريس 2024 مهاب سعيد خوان كارلوس باستور
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