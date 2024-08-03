أولمبياد باريس – مدرب باراجواي يعلق على الهزيمة من مصر: ما حدث ظلم

علق كارلوس جارا ساجويرا المدير الفني لمنتخب باراجواي الأولمبي على الهزيمة من منتخب مصر في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

وكان منتخب مصر متأخرا في النتيجة حتى الدقيقة 88 قبل إدراك التعادل من إبراهيم عادل والفوز بركلات الترجيح.

وقال مدرب باراجواي للصحفيين عقب المباراة: "إن ما حدث للاعبين ظلم، لم يستحقوا ذلك لقد قاموا بعمل رائع".

وأتم "للأسف خسرنا بركلات الترجيح لكنني فخور جدا بلاعبي فريقي لبذلهم قصارى جهدهم".

يذكر أن منتخب باراجواي كان قاد الفريق للفوز بلقب كوبا أمريكا تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد.

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