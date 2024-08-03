منتخب مصر الأولمبي يسافر إلى ليون من مارسيليا بالقطار

السبت، 03 أغسطس 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر الأولمبي يحتفلون بهدف إبراهيم عادل في باراجواي

يسافر منتخب مصر الأولمبي من مدينة مارسيليا إلى ليون اليوم السبت من اجل مواجهة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتقرر أن يسافر المنتخب الأولمبي بالقطار في رحلة مدتها أربع ساعات.

وتأهل منتخب مصر لتلك المرحلة عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.

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أما منتخب فرنسا فتصدر مجموعته على حساب أمريكا وفاز في ربع النهائي على الأرجنتين بهدف دون رد.

وتحدث المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي محمود حرب لـFilGoal.com اليوم السبت قائلا: "لا يوجد لدينا أي لاعب موقوف ضد فرنسا"

وأضاف "كل الإنذارات تم رفعها بعد مباراة ربع النهائي".

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