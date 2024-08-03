منتخب مصر الأولمبي يكشف لـ في الجول: لا إيقافات أمام فرنسا
السبت، 03 أغسطس 2024 - 15:26
كتب : أحمد الخولي
كشف محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي عن عدم وجود أي إيقافات في صفوف الفراعنة في مواجهة فرنسا.
وتحدث المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي لـFilGoal.com اليوم السبت قائلا: "لا يوجد لدينا أي لاعب موقوف ضد فرنسا"
وأضاف "كل الإنذارات تم رفعها بعد مباراة ربع النهائي".
ويلعب منتخب مصر أمام فرنسا يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
وتأهل منتخب مصر لتلك المرحلة عقب تصدر مجموعته على حساب إسبانيا والفوز على باراجواي بركلات الترجيح في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله.
أما منتخب فرنسا فتصدر مجموعته على حساب أمريكا وفاز في ربع النهائي على الأرجنتين بهدف دون رد.
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