دورتموند يعلن تعاقده مع يان كوتو

أعلن بروسيا دورتموند تعاقده مع يان كوتو قدما من مانشستر سيتي.

وأشار دورتموند إلى أن اللاعب قد وقع على عقد حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

الصفقة ستكلف دورتموند 25 مليون يورو مع وجود 5 كإضافات.

كوتو هو الصفقة الرابعة لدورتموند بعد التعاقد مع كل من سيرهو جيراسي وباسكال جروس وفلاديمير أنتون.

كوتو صاحب الـ 22 عاما يلعب في مركز الظهير الأيمن وكان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى جيرونا.

وشارك كوتو في 39 مباراة بقميص جيرونا بالموسم الماضي وخلالها سجل هدف وصنع 10 أهداف.