دورتموند يعلن تعاقده مع يان كوتو

السبت، 03 أغسطس 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

يان كوتو

أعلن بروسيا دورتموند تعاقده مع يان كوتو قدما من مانشستر سيتي.

وأشار دورتموند إلى أن اللاعب قد وقع على عقد حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

الصفقة ستكلف دورتموند 25 مليون يورو مع وجود 5 كإضافات.

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كوتو هو الصفقة الرابعة لدورتموند بعد التعاقد مع كل من سيرهو جيراسي وباسكال جروس وفلاديمير أنتون.

كوتو صاحب الـ 22 عاما يلعب في مركز الظهير الأيمن وكان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى جيرونا.

وشارك كوتو في 39 مباراة بقميص جيرونا بالموسم الماضي وخلالها سجل هدف وصنع 10 أهداف.

يان كوتو بروسيا دورتموند مانشستر سيتي
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