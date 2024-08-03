أولمبياد باريس – رئيس الأولمبية الدولية يساند إيمان خليف ويرد على اتهامات كونها رجل

دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إيمان خليف الملاكمة الجزائرية إزاء الاتهامات التي تزعم إنها رجل عقب تغلبها على الإيطالية أنجيلا كاريني.

وتحدث توماس باخ في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "لا أستطيع إلا أن أدعو للتوصل إلى تعريف جديد قائم على أساس علمي لمن هي المرأة، وكيف لا يمكن اعتبار امرأة ولدت وترعرعت وتنافست وحصلت على جواز سفر كامرأة".

وتابع "إذا توصلوا لشيء ما فنحن على استعداد للاستماع إليه والبحث فيه".

واستدرك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "لكننا لن نشارك في حرب ثقافية ذات دوافع سياسية واسمحوا لي أن أقول إن كل ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي مع كل هذا الخطاب للكراهية مع هذا العدوان والإساءة التي تغذيها هذه الأجندة أمر غير مقبول على الإطلاق".

وانتصرت إيمان في ربع النهائي على الإيطالية بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

توماس باخ: خطاب الكراهية الموجه إلى الملاكمتين إيمان خليف ويو تينغ على وسائل التواصل الإجتماعي غير مقبول على الإطلاق! #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/59SZ1TmRkg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 3, 2024

وبعد عدة أيام من اندلاع الأزمة اعتذرت الملاكمة الإيطالية وقالت تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "كل هذا الجدل يحزنني، آسفة لها أيضا، إذا قالت اللجنة الأولمبية إنه بإمكانها القتال، سأحترم القرار".

وأضافت "قرار عدم المصافحة لم أكن أنوي فعله، أريد الاعتذار لها ولكل شخص، كنت غاضبة لأن مشواري انتهى في الأولمبياد".

وقالت: "لو قابلت إيمان سأحتضنها".

وكانت رابطة الملاكمة الدولية قررت في تصرف مفاجئ منح الإيطالية أنجيلا كاريني مكافأة الفوز بذهبية أولمبياد باريس 2023 وقدرها 50 ألف دولار رغم انسحابها ضد الجزائرية إيمان خليف عقب 46 ثانية فقط.

هذا بالإضافة لحصول مدربها على 25 ألف دولار إضافية والاتحاد الإيطالي على 25 ألف دولار أخرى حسبما أفادت وكالة "رويترز" الأمريكية.

وقال رئيس الاتحاد عمر كريمليف: "لا أفهم لماذا أفسدوا الملاكمة النسائية، يجب على الرياضيات المؤهلات فقط التنافس في الحلبة من أجل سلامة الجميع، لم أتحمل رؤية دموع كاريني".

وكانت رابطة الملاكمة الدولية استبعدت إيمان خليف من منافسات بطولة العالم 2023 إلى جانب التايوانية لين يو تينج بسبب فشلهما في اجتياز اختبارات تمنع الرياضيين الذين لديهم كروموسات XY الذكورية من المنافسات في ألعاب السيدات.