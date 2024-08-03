أولمبياد باريس - تعليق من نائل نصار بعد انسحابه من المنافسات

علق نائل نصار لاعب منتخب مصر للفروسية على إعلانه الانسحاب من أولمبياد باريس 2024.

وانسحب نصار من الأولمبياد بسبب إصابة حصانه كونرادو.

وكتب نصار عبر حسابه على إنستاجرام: "بقلب حزين أعلن انسحابي من أولمبياد باريس 2024، بعد اجتياز الفحص البيطري الأول بنجاح في وقت سابق من هذا الأسبوع للأسف تعرض كونرادو لإصابة طفيفة في الأيام التالية وللأسف انتهت رحلتنا الأولمبية هنا".

وواصل "تم اتخاذ القرار بعد مناقشات مستفيضة مع الفريق البيطري والاتحاد المصري واتفقنا جميعا على إعطاء الأولوية لصحة كونرادو وتعافيه على المدى الطويل".

وأكمل "وفقا للقواعد لا يسمح لأي تبديلات بعد الانتهاء من فحص الحصان الأول مما لا يترك لي أي خيار سوى الانسحاب".

وأضاف "هدفنا النهائي هو ضمان عودة كونرادو إلى مستواه والمنافسة مرة أخرى على أعلى المستويات حتى لو كان ذلك يعني التضحية بحلم المجد الأولمبي الذي طال أمده على المدى القصير".

وتابع "أريد أن أعبر عن كامل شكري للاتحاد المصري والرعاة وعائلتي وأصدقائي وكل من دعمنا طوال هذه الرحلة، لقد كان تشجيعكم الثابت وإيمانكم بنا أمر لا يصدق، وأنا ممتن فعلا لذلك الدعم".

وأتم "مع هذه النكسة المزعجة تظل رعاية الخيول أوليتي القصوى وأشعر بالعزاء لأنني اتخذت ذلك القرار من أجل رفاهية حصاني الرائع كونرادو، مازلنا متفائلين ومتأكدين من العودة أقوى وأكثر تصميما معا أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح الاتحاد المصري للفروسية في بيانه أن انسحاب نائل نصار جاء عقب إصابة الجواد الخاص به في القدم اليمنى الأمامية مساء أمس الجمعة.

وعقب الكشف على الجواد من الطبيب البيطري بأجهزة الموجات فوق الصوتية ومحاولة علاجه تقرر عدم إمكانية مشاركته.

وأشار اتحاد الفروسية إلى أن الإصابة جاءت في توقيت صعب بعد اجتياز الجواد "الاختبار الطبي الأول للخيول" الذي يقام في 31 يوليو الماضي.

وتمنع قواعد الأولمبياد استبدال أو تغيير أي جواد بعد هذا التاريخ، بالإضافة بالسماح لجواد واحد فقط لكل فارس في "الاختبار الطبي الأول للخيول".

لذا فلن يُسمح لمصر باستبدال الجواد المصاب أو حتى استبدال الفارس نائل نصار بآخر.

وهو ما يترتب عليه نهاية مشاركة مصر في الفروسية في أولمبياد باريس.

وكشف اتحاد الفروسية أن نائل نصار هو سادس فارس ينحسب من الأولمبياد بسبب إصابة الجواد الخاص به بعد الاختبار الطبي الأول بواقع واحد من فرنسا وهولندا وأمريكا واثنين من المكسيك التي اضطرت للانسحاب بكامل فريقها بعد التأهل لنهائي الفرق.

من هو نائل نصار؟

مواليد 21 يناير 1991 وهو ممثل مصر الوحيد في رياضة الفروسية بأولمبياد باريس.

متزوج من جينيفر جيتس ابنة رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ولديه منها ابنة تدعى ليلى مواليد 2023.

يهوى لعب كرة السلة، وبجانب اللغة العربية يتحدث اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية بطلاقة.

حصل على شهادة الاقتصاد بعد تخرجه عام 2013 من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

عمل والداه في الكويت قبل أن يفرا عام 1990 بسبب غزو العراق، وكانت والدته حاملا به في ذلك التوقيت، ثم تمت ولادته في إلينوي بولاية شيكاغو الأمريكية.

نشأ بعدها في الكويت وبدأ ممارسة رياضة الفروسية لأول مرة في عمر ست سنوات بأحد مراكز ركوب الخيل في الكويت، وبدأ القفز من على الحواجز بعدها بأربع سنوات.

مارس كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والتنس، لكنه عشق ركوب الخيل.

يمتلك هو وزوجته جينيفر أسطبل لتدريب الخيول.

الألماني لودجر بيرباوم لاعب الفروسية هو بطله المفضل، وسبق وأن حقق الألماني خمس ميداليات أولمبية.

شارك في الأولمبياد لأول مرة بالنسخة الماضية في طوكيو وحقق المركز 24.