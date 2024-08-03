فوت ميركاتو: نيس يفاوض الأهلي لضم محمد عبد المنعم

السبت، 03 أغسطس 2024 - 13:02

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - الأهلي

كشف سانتي أونا الصحفي بموقع فوت ميركاتو الفرنسي عن وجود مفاوضات حالية بين نادي نيس والنادي الأهلي لإمكانية التعاقد مع محمد عبد المنعم.

محمد عبد المنعم

النادي : الأهلي

نيس

وفقوا لأونا فإن المفاوضات تسير حاليا بين الطرفين ومن المتوقع الوصول لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة حال استمرت المفاوضات.

وأشار الموقع إلى أن نيس قد انضم إلى موناكو وجالاتاسراي في الاهتمام بالمدافع المصري.

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وأنهى نيس الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس وسيشارك الفريق بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

محمد عبد المنعم الأهلي الدوري المصري نيس
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