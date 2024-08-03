وزير الرياضة يرد على "لماذا لا تسافر مصر بلاعبين مضمون فوزهم بميدالية أولمبية فقط؟"

لماذا لا نذهب للأولمبياد بالفرق واللاعبين الذين متوقع فوزهم بميدالية فقط؟ هذا السؤال وجه إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأجاب وزير الرياضة في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "هذا لن يحدث لأن كل شخص تأهل جاء لأنه بطل إفريقيا أو تصنيف عبر بطولات العالم".

وكشف "أنت لن تستطيع إجبار أي شخص بمنعه من السفر لأنه له الحق وقتها أن يسافر رفقة بلد آخر".

وواصل أشرف صبحي "بالإضافة لأن كل هؤلاء أبطال هناك 10 آلاف متسابق في الأولمبياد وهناك الكثير من الجوائز، على سبيل المثال بعثة أمريكا تضم 600 لاعبا هل كل البعثة ستعود بميداليات؟ هناك تحسن شكل يُبنى للرياضة المصرية".

وعن أزمة لاعب رمي الجلة مصطفى الجمل والذي أعلن عدم وجود مدرب له منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى الأولمبياد قال: "مصطفى الجمل بطل إفريقيا ومع خسارته تحدث عما حدث له ووجهت اللجنة الأولمبية بضرورة التحقيق فيما وقع بمنتهى الحزم".

وكان سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى هاجم مصطفى الجمل وأكد أنه كان لديه مدرب وإن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة في الركبة ولم يكن ليحقق أي ميدالية في الأولمبياد.

وودع مصطفى الجمل أولمبياد باريس مساء أمس السبت بعدما أنهى التصفيات في المركز الـ14 من أصل 16 لاعبا.

ويتأهل إلى النهائيات المتسابقين الذين يتواجدون في أول 12 مركز أو حال رمي المطرقة لـ77 مترا.

وعن تأهل منتخب كرة القدم لنصف النهائي بالفوز على باراجواي قال: " هذا المنتخب يستحق كل شيء جميل مع مدربهم وبإشراف محمد بركات".

وتابع "لقد مر هذا المنتخب بالكثير من الظروف الصعبة واضطررت للتدخل كثيرا وفي نهاية المطاف المدرب كان لديه حلم ونحن أيضا".

وواصل أشرف صبحي حديثه "روجيرو ميكالي مدرب محترم للغاية وأنا أدعمه وهناك تفاهم بيننا في الكثير من الأمور وهو لديه روح مثل روح المصريين ويخاف جدا على المنتخب المصري ويريد الوصول لأبعد مدى".

وعن تأهل منتخب كرة اليد لربع النهائي قبل جولة على نهاية مرحلة المجموعات قال: "منتخب اليد وحوش والفوز على النرويج أمر رائع كي نواجه فريقا ليس صعبا في ربع النهائي وهذا فوز مادي ومعنوي جدا لنا".

أما عن الانتقادات بعدم الفوز سوى بميدالية أولمبية وحيدة وهي برونزية عن طريق محمد السيد في سلاح الشيش قال: "من يوم 5 و6 أغسطس ستأتي الألعاب المتوقع لنا حصد ميداليات فيها، يجب ألا نتعجل الفوز ومن يقوم بحملات مدفوعة أقول لهم لن نتأثر بما تقولونه وسنظل ندعم لاعبينا وكلنا نراجع ونحاسب وسنُحاسب ولكننا لن نتشفى في بعضنا البعض".

وتابع "وتخطيط الرياضة المصرية يسير بشكل جيد هل كان لدينا في السلاح ميداليات من قبل؟ هذا لم يحدث من قبل، لدينا أجيال ناشئة في كل الألعاب".

وأضاف "قلنا إن بعض الألعاب لن ننافس فيها وقلنا إن هدفنا في كرة اليد الوصول للمربع الذهبي وكرة القدم "هي ورزقها" هذا ما أعلنا عنه".

وأتم وزير الرياضة حديثه "بالنسبة للألعاب الفردية كان هناك توقع ميدالية للسلاح في اثنين وفزنا بواحدة وهناك أمل أخير لمنتخب السيف".