أولمبياد باريس – رغم انسحابها ضد إيمان خليف.. منح مكافأة الفوز بالذهبية للإيطالية كاريني

السبت، 03 أغسطس 2024 - 12:16

كتب : رامي جمال

إيمان خليف - الإيطالية أنجيلا كاريني

قررت رابطة الملاكمة الدولية في تصرف مفاجئ منح الإيطالية أنجيلا كاريني مكافأة الفوز بذهبية أولمبياد باريس 2024 وقدرها 50 ألف دولار رغم انسحابها ضد الجزائرية إيمان خليف عقب 46 ثانية فقط.

هذا بالإضافة لحصول مدربها على 25 ألف دولار إضافية والاتحاد الإيطالي على 25 ألف دولار أخرى حسبما أفادت وكالة "رويترز" الأمريكية.

وقال رئيس الاتحاد عمر كريمليف: "لا أفهم لماذا أفسدوا الملاكمة النسائية، يجب على الرياضيات المؤهلات فقط التنافس في الحلبة من أجل سلامة الجميع، لم أتحمل رؤية دموع كاريني".

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وكانت رابطة الملاكمة الدولية استبعدت إيمان خليف من منافسات بطولة العالم 2023 إلى جانب التايوانية لين يو تينج بسبب فشلهما في اجتياز اختبارات تمنع الرياضيين الذين لديهم كروموسات XY الذكورية من المنافسات في ألعاب السيدات.

ووصفت اللجنة الأولمبية قرار استبعاد اللاعبتين من بطولة العالم بالتعسفي.

وفي العام الماضي جردت اللجنة الأولمبية رابطة الملاكمة الدولية من كونها حاكمة للعبة وأشرفت بنفسها على منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024.

وبناء عليه تم منح إيمان خليف ولين يو تينج حق المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقالت أنجيلا كاريني في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "كل هذا الجدل يحزنني، آسفة لها أيضا، إذا قالت اللجنة الأولمبية إنه بإمكانها القتال، سأحترم القرار".

وأضافت "قرار عدم المصافحة لم أكن أنوي فعله، أريد الاعتذار لها ولكل شخص، كنت غاضبة لأن مشواري انتهى في الأولمبياد".

وقالت: "لو قابلت إيمان سأحتضنها".

وتحدثت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي التقت مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن كاريني واجهت منافسا يتمتع بمزايا بدنية ولم تكن معركة متساوية بينهما.

فيما ذكرت بطلة العالم في وزن الريشة للسيدات سكاي نيكولسون أن إيمان خليف ولين يو تينج تعرضتا للضرب من قبل النساء عدة مرات من قبل خلال مبارياتهما سابقا.

وتابعت "لقد قاتلت وتدربت مع هاتين الفتاتين بالفعل، لقد نشأتا كفتاتين كإناث وتنافسا طوال الوقت كنساء، هؤلاء ليسوا رجالا بل مولودين كنساء بشكل طبيعي".

وشددت اللاعبة الأسترالية "أشعر أن ما حدث مع الفتاة الإيطالية كان حيلة دعائية أكثر من أي شيء آخر".

وحددت بعض الرياضات مستويات هرمون التستوستيرون المسموح بها للرياضيين المتنافسين في المسابقات النسائية بينما حظرت رياضات أخرى كل من مر بمرحلة البلوغ الذكري.

إن الاختلاف في الاضطراب الجنسي هو مجموعة من الحالات النادرة التي تنطوي على الجينات والهرمونات والأعضاء التناسلية.

بعض من يعانون من الاضطرابات يتم تربيتهم كإناث لكن لديهم كروموسات XY ومستويات هرمون التستوستيرون في الدم في النطاق الذكوري.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن قواعد أولمبياد باريس 2024 هي نفسها التي تم العمل بها في طوكيو 2020 ولا يمكن تغييرها أثناء المنافسة.

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