أولمبياد باريس - هنري: من الصعب التحكم بمنتخب مصر.. ولديهم جودة عالية

السبت، 03 أغسطس 2024 - 12:07

كتب : FilGoal

تيري هنري

يرى تيري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي أن مواجهة مصر ستكون صعبة ضد فريق لا يمكن التحكم به.

وتأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي منافسات كرة القدم للرجال بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل.

ويلتقي منتخب فرنسا مع مصر في دور نصف النهائي.

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وقال هنري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما حدث بعد المباراة؟ لم يكن لدي الوقت لأشاهد الصور ولكن أعرف أننا حصلنا على بطاقة حمراء في النهاية وهذا أشعرني بالغضب، نريد المشاعر ولكن ليس بذلك الشكل، الحكم أخبنري إن إنزو ميلوت قد حصل على بطاقة حمراء، لا يجب أن تضع فريقك في مثل هذا الموقف لكن فعل كل شيء لا يمكن فعله".

وواصل "لا أريد أن أخوض نقاشات عما حدث ولكننا خضنا مباراة كرة قدم وكان من المهم أن نظهر وجها آخر وقد حدث، كرة القدم تدور حول القتال ولكن بالمعنى الطيب للكلمة، الأرجنتين منتخب صعب وقد عرفوا كيفية ضبط الوتيرة الصحيحة للمباراة وقد صمدنا".

وتابع "لقد كبرت وأنا أشاهد منتخب فرنسا، ولاعبي فريقي حاليا أسميهم الرجال المجانين بالمعنى الجيد للكلمة بسبب ما يفعلوه على أرضع الملعب، الأجواء التي نختبرها في الملعب وبالطرق وبكل مكان استثنائية وتظهر الروح الأولمبية".

وعن كيفية تعويض ثنائي نصف الملعب إنزو ميلوت ومانو كوني ضد مصر بسبب الإيقاف قال: "لا شيء جديد، كنا نفكر منذ فترة لنرى ما يحدث، سنواجه منتخب مصر الذي من الصعب التحكم به ويلعب بشكل جيد ولديه جودة عالية ولكن علينا أن نستمتع بالفوز على الأرجنتين أولا لأنها بصراحة لم تكن مباراة سهلة".

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