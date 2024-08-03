أولمبياد باريس - انسحاب نائل نصار من منافسات الفروسية

أعلن الاتحاد المصري للفروسية اليوم السبت رسميا انسحاب الفارس نائل نصار من منافسات الفروسية رسميا.

وأوضح الاتحاد المصري للفروسية في بيانه أن انسحاب نائل نصار جاء عقب إصابة الجواد الخاص به في القدم اليمنى الأمامية مساء أمس الجمعة.

وعقب الكشف على الجواد من الطبيب البيطري بأجهزة الموجات فوق الصوتية ومحاولة علاجه تقرر عدم إمكانية مشاركته.

وأشار اتحاد الفروسية إلى أن الإصابة جاءت في توقيت صعب بعد اجتياز الجواد "الاختبار الطبي الأول للخيول" الذي يقام في 31 يوليو الماضي.

وتمنع قواعد الأولمبياد استبدال أو تغيير أي جواد بعد هذا التاريخ، بالإضافة بالسماح لجواد واحد فقط لكل فارس في "الاختبار الطبي الأول للخيول".

لذا فلن يُسمح لمصر باستبدال الجواد المصاب أو حتى استبدال الفارس نائل نصار بآخر.

وهو ما يترتب عليه نهاية مشاركة مصر في الفروسية في أولمبياد باريس.

وكشف اتحاد الفروسية أن نائل نصار هو سادس فارس ينحسب من الأولمبياد بسبب إصابة الجواد الخاص به بعد الاختبار الطبي الأول بواقع واحد من فرنسا وهولندا وأمريكا واثنين من المكسيك التي اضطرت للانسحاب بكامل فريقها بعد التأهل لنهائي الفرق.

من هو نائل نصار؟

مواليد 21 يناير 1991 وهو ممثل مصر الوحيد في رياضة الفروسية بأولمبياد باريس.

متزوج من جينيفر جيتس ابنة رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ولديه منها ابنة تدعى ليلى مواليد 2023.

يهوى لعب كرة السلة، وبجانب اللغة العربية يتحدث اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية بطلاقة.

حصل على شهادة الاقتصاد بعد تخرجه عام 2013 من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

عمل والداه في الكويت قبل أن يفرا عام 1990 بسبب غزو العراق، وكانت والدته حاملا به في ذلك التوقيت، ثم تمت ولادته في إلينوي بولاية شيكاغو الأمريكية.

نشأ بعدها في الكويت وبدأ ممارسة رياضة الفروسية لأول مرة في عمر ست سنوات بأحد مراكز ركوب الخيل في الكويت، وبدأ القفز من على الحواجز بعدها بأربع سنوات.

مارس كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والتنس، لكنه عشق ركوب الخيل.

يمتلك هو وزوجته جينيفر أسطبل لتدريب الخيول.

الألماني لودجر بيرباوم لاعب الفروسية هو بطله المفضل، وسبق وأن حقق الألماني خمس ميداليات أولمبية.

شارك في الأولمبياد لأول مرة بالنسخة الماضية في طوكيو وحقق المركز 24.