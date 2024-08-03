مواعيد مباريات السبت 3 أغسطس - ريال مدريد ضد برشلونة.. ومانشستر يونايتد يواجه ليفربول
السبت، 03 أغسطس 2024 - 10:56
كتب : FilGoal
تستمر المباريات الودية الأوروبية الاستعدادية للموسم الجديد بمواجهات قوية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024.
مباريات ودية
بايرن ميونيخ × توتنام.. 2:00 مساء.
يوفنتوس × ستاد بريست.. 6:0 مساء.
الهلال × أودينيزي.. 7:00 مساء.
الاتحاد × ريال بيتيس.. 10:00 مساء.
مانشستر سيتي × تشيلسي.. 11:30 مساء.
برشلونة × ريال مدريد.. 2:00 صباحا - الكويت الرياضية.
مانشستر يونايتد × ليفروبل.. 2:30 صباحا.. إم بي سي مصر 2.
انطلاق الدوري الإسكتلندي
هارتس × رينجرز.. 2:30 مساء.
ماذرويل × روس كاونتي.. 5:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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