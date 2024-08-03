مواعيد مباريات السبت 3 أغسطس - ريال مدريد ضد برشلونة.. ومانشستر يونايتد يواجه ليفربول

السبت، 03 أغسطس 2024 - 10:56

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - السوبر الإسباني

تستمر المباريات الودية الأوروبية الاستعدادية للموسم الجديد بمواجهات قوية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 3 أغسطس 2024.

مباريات ودية

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بايرن ميونيخ × توتنام.. 2:00 مساء.

يوفنتوس × ستاد بريست.. 6:0 مساء.

الهلال × أودينيزي.. 7:00 مساء.

الاتحاد × ريال بيتيس.. 10:00 مساء.

مانشستر سيتي × تشيلسي.. 11:30 مساء.

برشلونة × ريال مدريد.. 2:00 صباحا - الكويت الرياضية.

مانشستر يونايتد × ليفروبل.. 2:30 صباحا.. إم بي سي مصر 2.

انطلاق الدوري الإسكتلندي

هارتس × رينجرز.. 2:30 مساء.

ماذرويل × روس كاونتي.. 5:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

ريال مدريد برشلونة مواعيد مباريات السبت
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