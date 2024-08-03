انتهت أولمبياد باريس - إقصاء محيلبة.. وغياب مروان القماش للإصابة

السبت، 03 أغسطس 2024 - 10:11

كتب : FilGoal

عزمي محيلبة - الرماية

يشهد اليوم السبت الموافق 3 أغسطس منافسات للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

الرماية

10 صباحا (الرماية) أميرة أبو شقة - تصفيات سكيت للسيدات

أميرة حصلت على 20 نقطة من محاولتها الأولى.

أميرة حصلت على 21 نقطة من محاولتها الثانية.

أميرة حصلت على 21 نقطة من محاولتها الثالثة.

سوف تستكمل المنافسات غدا الأحد.

10 صباحا (الرماية) عزمي محيلبة وإبراهيم عمر - (تصفيات سكيت للرجال).

يقع عزمي محيلبة في المركز الـ 15 بعد نهاية اليوم الأول من التصفيات، بينما يحتل عمر هشام المركز 30

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة في المحاولة الرابعة.

عمر هشام حصل على 22 نقطة في المحاولة الرابعة.

عزمي محيلبة حصل على 25 نقطة في المحاولة الخامسة.

عمر هشام حصل على 22 نقطة في المحاولة الخامسة.

سباحة

12:30 ظهرا مروان القماش في منافسات 1500م حرة – تصفيات

عدم مشاركة مروان القماش في السباق بسبب إصابته في الكتف.

شراع

1:05 ظهرا خلود منسي في منافسات قوارب الليزر سيدات

خلود منسي تنهي السباق في المركز 39 من أصل 43 متسابقة، ويتأهل أول 10 فقط إلى النهائيات للمنافسة على ميدالية لكننا ننتظهر نهاية السباقات الأخرى لمعرفة مركزها النهائي بين كافة السباقات.

سوف تستكمل السباقات غدا الأحد.

1:20 ظهرا علي بدوي في منافسات قوارب الليزر رجال

علي بدوي أنهى السباق في المركز 41 من أصل 43 متسابقة، ويتأهل أول 10 فقط إلى النهائيات للمنافسة على ميدالية لكننا ننتظهر نهاية السباقات الأخرى لمعرفة مركزه النهائي بين كافة السباقات.

سوف تستكمل السباقات غدا الأحد.

أولمبياد باريس 2024 مصر
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