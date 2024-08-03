أولمبياد باريس - مواجهة وحيدة في التاريخ بين مصر وفرنسا.. وسجل الفراعنة أمام الفرق الأوروبية

السبت، 03 أغسطس 2024 - 02:02

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر الأولمبي يحتفلون بهدف إبراهيم عادل في باراجواي

يستعد منتخب مصر الأولمبي لفرصة تاريخية حين يواجه منتخب فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، في مطاردة للميدالية الأولمبية الأولى له في كرة القدم.

هذه المواجهة هي رقم 22 لمنتخب مصر الأولمبي ضد المنتخبات الأوروبية، والثانية ضد فرنسا تحديدا.

اللقاء الأولمبي الوحيد في التاريخ الذي جمع بين مصر وفرنسا أقيم في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 1984.

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جاء ذلك تحديدا في ربع النهائي، حيث تأهلت مصر بوصافة المجموعة الرابعة.

الفراعنة في ذلك الوقت خسروا أمام إيطاليا 1-0، ثم هزموا كوستاريكا 4-1، وتعادلوا مع صاحب الأرض الولايات المتحدة 1-1.

أما فرنسا التي تصدرت المجموعة الأولى، فقد تعادلت مع قطر 2-2، وهزمت النرويج 2-1، وتعادلت مع تشيلي 1-1.

اللقاء بين مصر وفرنسا انتهى بفوز الديوك 2-0، وسجل دانييل زيريب هدفي الديوك في الدقيقتين 29 و52.

تشكيل مصر في هذه المباراة تكون من: أحمد ناجي - بدر حامد - إبراهيم يوسف - محمد عمر - ربيع ياسين - مجدي عبد الغني - شوقي غريب - طاهر أبو زيد - عماد سليمان - محمود الخطيب - علاء نبيل.

وحل من البدلاء مصطفى عبده ومحمد حلمي بدلا من الخطيب وعماد سليمان.

ويتجدد اللقاء مرة أخرى، ولكن هذه المرة في نصف نهائي دورة باريس 2024، في ضيافة فرنسا نفسها.

أما على مستوى المواجهات مع الفرق الأوروبية، فقد حقق الفراعنة 5 انتصارات وتعادلين، مقابل 14 هزيمة في 21 مباراة سابقة.

ويبحث منتخب مصر عن ميداليته الأولى في تاريخ كرة القدم بالأولمبياد، حيث حقق المركز الرابع مرتين في عامي 1928 و1964.

منتخب مصر الأولمبي أولمبياد باريس
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