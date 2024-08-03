جميع نتائج منتخب مصر في كرة القدم الأولمبية

يستعد منتخب مصر للقتال على فرصة حصد أول ميدالية أولمبية له في كرة القدم، حين يلاقي فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ويستعرض FilGoal.com معكم نتائج جميع المباريات التي خاضها الفراعنة على المستوى الكروي الأولمبي.

1920

دور الـ 16: إيطاليا 2-1 مصر

1924

دور الـ 16: مصر 3-0 المجر

ربع النهائي: السويد 5-0 مصر

1928

دور الـ 16: مصر 7-1 تركيا

ربع النهائي: مصر 2-1 البرتغال

نصف النهائي: الأرجنتين 6-0 مصر

المركز الثالث: إيطاليا 11-3 مصر

1936

دور الـ 16: النمسا 3-1 مصر

1948

دور الـ 16: الدنمارك 3-1 مصر (بعد الوقت الإضافي)

1952

الدور التمهيدي: مصر 5-4 تشيلي

دور الـ 16: ألمانيا الغربية 3-1 مصر

1960

دور المجموعات:

يوغوسلافيا 6-1 مصر

بلغاريا 2-0 مصر

مصر 3-3 تركيا

1964

دور المجموعات:

مصر 1-1 البرازيل

تشيكوسلوفاكيا 5-1 مصر

مصر 10-0 كوريا الجنوبية

ربع النهائي: مصر 5-1 غانا

نصف النهائي: المجر 6-0 مصر

المركز الثالث: ألمانيا المتحدة 3-1 مصر

1984

دور المجموعات:

إيطاليا 1-0 مصر

مصر 4-1 كوستاريكا

مصر 1-1 الولايات المتحدة الأمريكية

ربع النهائي: فرنسا 2-0 مصر

1992

دور المجموعات:

قطر 1-0 مصر

إسبانيا 2-0 مصر

مصر 4-3 كولومبيا

2012

دور المجموعات:

البرازيل 3-2 مصر

مصر 1-1 نيوزيلندا

مصر 3-1 بيلاروسيا

ربع النهائي: اليابان 3-0 مصر

2020

دور المجموعات:

مصر 0-0 إسبانيا

الأرجنتين 1-0 مصر

مصر 2-0 أستراليا

ربع النهائي: البرازيل 1-0 مصر

2024

دور المجموعات:

مصر 0-0 جمهورية الدومينيكان

مصر 1-0 أوزبكستان

مصر 2-1 إسبانيا

ربع النهائي: مصر 1-1 باراجواي (5-4 بركلات الترجيح)

نصف النهائي: مصر ضد فرنسا