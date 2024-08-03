أولمبياد باريس - ميكالي: هذا سر نجاح المنتخب الأولمبي.. وسنواصل الحلم

كشف روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي سر نجاح فريقه في أولمبياد باريس 2024.

وقاد المدرب البرازيلي منتخب مصر للوصول لنصف نهائي الأولمبياد لأول مرة منذ 60 عاما.

وقال ميكالي عبر بي إن سبورتس: "سر النجاح هو الكثير من القتال والعطاء والإيمان بالحلم حتى النهاية، وهذا ساهم في فوز الفريق على باراجواي".

وأضاف "سنواصل الحلم وهو حق لا يمكن لأحد انتزاعه مننا، وسعيد للغاية من أجل الشعب المصري، الحلم لا يزال مستمرا".

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ولأول مرة يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد منذ 60 عاما عندما حل في المركز الرابع في نسخة 1964.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد 1928 و1964.

ليلة المباراة شن كارلوس جارا ساجوير المدير الفني لباراجواي هجوما عنيفا بعدما تعرضت له بعثة فريقه قبل لقاء مصر وصرّح قائلا: "إن إرادوا إقصائنا من البطولة فعليهم قتلنا".

وبالفعل منتخب مصر قتل أحلامهم وتأهل إلى المربع الذهبي.

ولأول مرة سيتواجد فريقان عرب في نصف نهائي الأولمبياد بعدما تأهل منتخب مصر والمغرب للمربع الذهبي.

وسيلتقي منتخب مصر مع فرنسا في نصف النهائي على استاد ليون في العاشرة مساءً يوم الإثنين المقبل.