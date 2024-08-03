أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي

أطلق حمزة علاء حارس منتخب مصر تصريحات نارية بعد الوصول لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وساهم حمزة في وصول منتخب مصر لنصف النهائي على حساب باراجواي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال حمزة علاء في تصريحات لـ بي إن سبورتس: "مرة أخرى أكرر، نحترم الجميع، وانتقادات الجميع، وواضح إن (كله بيفهم كورة)، لكن للمرة المليون أقولها: قراراتكم وانتقاداتكم لا تؤثر فينا".

وأضاف "نحن منتخب كبير، وهذا جيل تاريخي للكرة المصرية. جيل لا يحصل على تقديره المستحق، سواء إعلاميا أو جماهيريا أو ماديا، وأتمنى أن يتغير ذلك الفكر".

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ولأول مرة يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد منذ 60 عاما عندما حل في المركز الرابع في نسخة 1964.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد 1928 و1964.

ليلة المباراة شن كارلوس جارا ساجوير المدير الفني لباراجواي هجوما عنيفا بعدما تعرضت له بعثة فريقه قبل لقاء مصر وصرّح قائلا: "إن إرادوا إقصائنا من البطولة فعليهم قتلنا".

وبالفعل منتخب مصر قتل أحلامهم وتأهل إلى المربع الذهبي.

ولأول مرة سيتواجد فريقان عرب في نصف نهائي الأولمبياد بعدما تأهل منتخب مصر والمغرب للمربع الذهبي.

وسيلتقي منتخب مصر مع فرنسا في نصف النهائي على استاد ليون في العاشرة مساءً يوم الإثنين المقبل.