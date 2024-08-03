أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز

السبت، 03 أغسطس 2024 - 01:09

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش - تنس

تغلب الصربي نوفاك دجوكوفيتش على الإيطالي لورنزو موسيتي في نصف نهائي منافسات التنس بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحسم دجوكوفيتش المجموعتين اللازمتين للتأهل إلى المباراة النهائية.

وفاز الصربي بالمجموعة الأولى بنتيجة 6 أشواط مقابل 4.

ثم حسم "نولي" المجموعة الثانية بنتيجة 6 أشواط مقابل 2.

المباراة استمرت لمدة ساعة و50 دقيقة، حيث انتهت المجموعة الأولى في ساعة و3 دقائق، بينما تطلبت المجموعة الثانية 47 دقيقة فقط.

وبذلك يلعب موسيتي يوم السبت 3 أغسطس ضد الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم على الميدالية البرونزية.

أما دجوكوفيتش فتأهل لمواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية يوم الأحد 4 أغسطس.

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