أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته

السبت، 03 أغسطس 2024 - 01:08

كتب : بسام أبو بكر

مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لليد أثناء خروجه مصابا ضد النرويج

كشفت بعثة مصر الأولمبية عن مستجدات إصابة مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لليد.

وتعرض مهاب سعيد للإصابة على مستوى الظهر ضد النرويج، ليغادر مصابا وينقل إلى المستشفى.

وقال كريم إبراهيم المنسق الإعلامي لبعثة مصر الأولمبية في تصريحات لـFilGoal.com: "مهاب سعيد سيجري أشعة على الظهر والعضلتين الخلفية والضامة لتحديد مدى إصابته.

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وفاز منتخب مصر لليد على النرويج بنتيجة 26-25 على ملعب "ساوث باريس آرينا 2"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

كان مهاب سعيد قد غادر مباراة مصر والنرويج مصابا على مستوى الظهر، وغادر على نقالة ليتم نقله إلى المستشفى.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وبذلك يضمن منتخب مصر التأهل إلى ربع نهائي المنافسات للمرة الرابعة تاريخيا، وبغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، إذ يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر مع الأرجنتين في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، فيما تلعب النرويج مع الدنمارك.

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