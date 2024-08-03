صراع المركز الثالث - الزمالك يقترب ويهدد المصري.. زد يطارد من بعيد

بعد ابتعاد الأهلي وبيراميدز بالصدارة والوصافة، ومع استمرار تشبث بلدية المحلة والمقاولون بمد صراع البقاء لأطول فترة ممكنة، يدور صراع آخر في الدوري المصري على ما تبقى من مقاعد المربع الذهبي.

المركز الثالث في الوقت الحالي يحتله المصري برصيد 52 نقطة من 32 مباراة، ولكنه لم يفُز في آخر 3 مباريات، حيث تعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام الأهلي وسموحة.

هذه الخسارة الأخيرة تحديدا منحت سموحة إمكانية الاستمرار في صراع المربع الذهبي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة.

أما الرابع فهو مودرن سبورت برصيد 50 نقطة من 32 مباراة.

الزمالك بعد تعادله مع بيراميدز وخسارته المفاجئة أمام المقاولون، جدد آماله من جديد في هذا الصراع بالفوز على الجونة.

الأبيض رفع رصيده إلى 59 نقطة من 30 مباراة، في المركز الخامس وهو صاحب ثاني أفضلية من حيث عدد المباريات، وإذا بكل مبارياته سيتخطى المصري بصرف النظر عن تائجه.

أما آخر المتنافسين وصاحب الأفضلية الأقوى من حيث عدد المباريات فهو زد السابع برصيد 47 نقطة من 29 مباراة، فهو صاحب العدد الأكبر من المباريات المتبقية بـ 3 مؤجلات قبل آخر جولتين من عمر الدوري.

ولكن كما عرفنا من رحلة المقاولون في صراع الهبوط، فإن أصحاب المؤجلات هم من يرتطمون بالكبار، وفي حالة زد فإنه سيلعب ضد بيراميدز والزمالك والأهلي بهذا الترتيب، قبل خوض آخر مباراة التي ستكون حاسمة للغاية في صراع المربع الذهبي، ضد المصري في الجولة 33.

وإليكم الترتيب الحالي

3- المصري - 52 نقطة من 32 مباراة

4- مودرن سبورت - 50 نقطة من 31 مباراة

5- الزمالك - 49 نقطة من 30 مباراة

6- سموحة - 48 نقطة من 31 مباراة

7- زد - 47 نقطة من 29 مباراة

المباريات المتبقية

المصري: زد - الاتحاد

مودرن سبورت: الاتحاد - الأهلي

الزمالك: إنبي - زد - طلائع الجيش - بلدية المحلة

سموحة: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي

زد: بيراميدز - الزمالك - الأهلي - المصري - سيراميكا كليوباترا