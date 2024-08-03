أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة

السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

محمد سند مع مصر أمام السويد

كشف محمد سند لاعب منتخب مصر لليد عن تعلم الفريق من درس فقدان الفوز ضد فرنسا.

وفاز منتخب مصر لليد على النرويج بنتيجة 26-25 على ملعب "ساوث باريس آرينا 2"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

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وقال محمد سند في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "فوز هام يضمن لنا التأهل إلى ربع النهائي، والآن سنلعب على المركز الثاني في المباراة المقبلة".

وأضاف "سنلعب مباراة الأرجنتين دون ضغط الحاجة للتأهل نعم، لكن بضغط الحاجة للفوز من أجل المركز الثاني، لذلك سنحترمهم جدا".

سند أكمل "نعم تعلمنا من درس فرنسا، ولعبنا بشكل قوي حتى آخر دقيقة وكما رأيتم كانت فرق المجموعة كلها قوية وكل الفرق فازت على بعضها البعض".

لاعب نيم الفرنسي أتم "إصابة مهاب سعيد؟ مازلنا لا نعلم بشكل دقيق لكن إن شاء لله ستكون بسيطة وقد يكون تعرض لـ "خضة" فقط".

كان مهاب سعيد قد غادر مباراة مصر والنرويج مصابا على مستوى الظهر، وغادر على نقالة ليتم نقله إلى المستشفى.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وبذلك يضمن منتخب مصر التأهل إلى ربع نهائي المنافسات للمرة الرابعة تاريخيا، وبغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، إذ يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر مع الأرجنتين في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، فيما تلعب النرويج مع الدنمارك.

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