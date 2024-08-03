أولمبياد باريس يد – باستور: نعاني بدنيا بعد 4 مباريات صعبة.. وأؤمن دائما باللاعبين المصريين

السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور - حفل فودافون لتكريم منتخب مصر لكرة اليد

أبدى خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لليد، ثقته الكاملة في اللاعبين المصرين، مبديا قلقة من حالة الفريق البدنية.

منتخب مصر لليد حقق الفوز على النرويج بنتيجة 26-25، ليضمن التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

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وقال باستور في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "نعم نتيجة جيدة جدا بالنسبة لنا، إذ إننا نطمح لربع النهائي منذ بداية المنافسات".

وأوضح "كان دفاعهم قويا جدا، لكن رويدا رويدا استطعنا اختراقهم وتسجيل التقدم ومن ثم التفوق على مدار الشوطين والفوز".

المدرب الإسباني استدرك "أنا سعيد جدا بالتأهل لربع النهائي، لكن بالتأكيد يجب أن نواصل العمل لأن خشيتي حاليا هي الحالة البدنية للاعبين".

باستور أتبع "تعلمنا الدرس من مباراة فرنسا؟ نحن نهدف دائما للفوز، ونعمل من أجل ذلك. جمهورنا يعلم إننا فريق جيد".

واستمر "كل المباريات صعبة والآن بدأت لياقتنا تقل بعد 4 مباريات متتالية صعبة جدا، ولكن عندما نفوز دائما تختلف الأمور".

خوان استرسل "كنت متفائل؟ أنا دائما أؤمن باللاعبين المصريين وهذا هو الأمر الهام".

وعن إصابة مهاب سعيد لاعب الفريق، قال باستور "لا أعلم حتى الآن، بعض اللاعبين يعانون حاليا ولكن علينا أن نتعامل مع الأمر وندقق في تشخيص الإصابات أولا".

كان مهاب سعيد قد غادر مباراة مصر والنرويج مصابا على مستوى الظهر، وغادر على نقالة ليتم نقله إلى المستشفى.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد النرويج عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وبذلك يضمن منتخب مصر التأهل إلى ربع نهائي المنافسات للمرة الرابعة تاريخيا، وبغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، إذ يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر مع الأرجنتين في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، فيما تلعب النرويج مع الدنمارك.

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