مؤتمر علاء عبد العال - هل لنا ركلة جزاء أمام الزمالك؟ المهم هو معاملة كل الفرق بالمثل

السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

علاء عبد العال

طالب علاء عبد العال مدرب الجونة بتطبيق المعايير ذاتها على جميع الفرق في الدوري المصري، تعليقا على مطالبته بركلة جزاء أمام الزمالك والتي تم احتسابها ركلة حرة من خارج المنطقة.

وقال عبد العال في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة وهددنا مرمى الزمالك كثيرا. لم نكن موفقين وعانينا من قلة الخبرات والقدرات".

وأضاف "كرة القدم تدور حول القدرات وإلا لما كان مارادونا وكريستيانو رونالدو في منطقة مختلفة عن بقية اللاعبين".

أخبار متعلقة:
جوميز: أهنئ بلدي الثاني مصر بإنجاز باريس.. وهذا ردي على علاء عبد العال الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي والقنوات الناقلة الزحف نحو الثالث.. الزمالك يهزم الجونة ويمد أمد صراع الهبوط خبر في الجول - توصية لتقديم موعد مباراة الزمالك المقبلة لتعارضها مع لقاء مصر الأولمبي

وأوضح "كان لنا ركلة جزاء في هدف الزمالك الملغي والحكم قرر أنها ركلة حرة. أنا لم أشاهدها مجددا ولذلك أترك لكم الحكم إن كانت الكرة من خارج المنطقة أو داخلها".

واختتم "نريد فقط أن تطبق الأمور بنفس الطريقة من جميع الحكام على جميع الفرق لنكون جميعا سواسية".

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 33 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث عشر.

علاء عبد العال الجونة الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
صراع المركز الثالث - الزمالك يقترب ويهدد المصري.. زد يطارد من بعيد طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد أمام الجونة مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو جوميز: أهنئ بلدي الثاني مصر بإنجاز باريس.. وهذا ردي على علاء عبد العال الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي والقنوات الناقلة خبر في الجول - توصية لتقديم موعد مباراة الزمالك المقبلة لتعارضها مع لقاء مصر الأولمبي الزحف نحو الثالث.. الزمالك يهزم الجونة ويمد أمد صراع الهبوط مران الأهلي - تدريبات استشفائية قبل لقاء المقاولون العرب
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز 17 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته 19 دقيقة | باريس 2024
صراع المركز الثالث - الزمالك يقترب ويهدد المصري.. زد يطارد من بعيد 23 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة 32 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس يد – باستور: نعاني بدنيا بعد 4 مباريات صعبة.. وأؤمن دائما باللاعبين المصريين 50 دقيقة | باريس 2024
مؤتمر علاء عبد العال - هل لنا ركلة جزاء أمام الزمالك؟ المهم هو معاملة كل الفرق بالمثل 50 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد أمام الجونة 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ