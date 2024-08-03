مؤتمر علاء عبد العال - هل لنا ركلة جزاء أمام الزمالك؟ المهم هو معاملة كل الفرق بالمثل

طالب علاء عبد العال مدرب الجونة بتطبيق المعايير ذاتها على جميع الفرق في الدوري المصري، تعليقا على مطالبته بركلة جزاء أمام الزمالك والتي تم احتسابها ركلة حرة من خارج المنطقة.

وقال عبد العال في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة وهددنا مرمى الزمالك كثيرا. لم نكن موفقين وعانينا من قلة الخبرات والقدرات".

وأضاف "كرة القدم تدور حول القدرات وإلا لما كان مارادونا وكريستيانو رونالدو في منطقة مختلفة عن بقية اللاعبين".

وأوضح "كان لنا ركلة جزاء في هدف الزمالك الملغي والحكم قرر أنها ركلة حرة. أنا لم أشاهدها مجددا ولذلك أترك لكم الحكم إن كانت الكرة من خارج المنطقة أو داخلها".

واختتم "نريد فقط أن تطبق الأمور بنفس الطريقة من جميع الحكام على جميع الفرق لنكون جميعا سواسية".

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 33 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث عشر.