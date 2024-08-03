طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد أمام الجونة
السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:33
كتب : إبراهيم رمضان
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نبيل عماد لاعب وسط الأبيض أمام الجونة.
نبيل عماد
النادي : الزمالك
وقال أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي للزمالك: "نبيل عماد أصيب في كتفه خلال مباراة الجونة وسيخضع لبرنامج علاجي لتجهيزه".
وأوضح "اللاعب كان يعاني من آلام في الكتف قبل المباراة".
وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري المصري.
ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس.
بينما تجمد رصيد الجونة عند 33 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث عشر.
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