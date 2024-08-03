مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو

كشف محمود حرب المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي عن طبيعة إصابة أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك ولاعب المنتخب فوق السن.

وقال حرب في تصريحاته لإذاعة أون سبورت: "زيزو اشتكى من إصابة في العضلة الضامة".

وأوضح "اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد قبل مباراة نصف النهائي".

وانتصر منتخب مصر بركلات الترجيح على باراجواي بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

فيما فازت الديوك الفرنسية على الأرجنتين بنتيجة 1-0.

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر تصدر ترتيب مجموعته على حساب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

فيما تصدر منتخب فرنسا مجموعته بالعلامة الكاملة ودون أن يستقبل أهدافا في النسخة الحالية من البطولة.