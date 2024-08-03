أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر السبت 3 أغسطس

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم السبت هدوء في مشاركات البعثة المصرية بـ 3 ألعاب فقط.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم السبت ، هو ثامن أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

10:00 صباحا

(رماية) أميرة أبو شقة - تصفيات سكيت سيدات

(رماية) عزمي محيلبة – تصفيات اليوم الثاني من سكيت

12:30 ظهرا

(سباحة) مروان القماش في منافسات 1500م حرة – تصفيات

1:05 ظهرا

(شراع) خلود منسي في منافسات قوارب الليزر سيدات

1:20 ظهرا

(شراع) علي بدوي في منافسات قوارب الليزر رجال