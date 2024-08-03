أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر السبت 3 أغسطس

السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:31

كتب : محمد سمير

علي بدوي - الشراع

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم السبت هدوء في مشاركات البعثة المصرية بـ 3 ألعاب فقط.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وسيكون يوم السبت ، هو ثامن أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس – يد.. مصر تكتب التاريخ بالفوز على النرويج وتأهل رابع تاريخيا لربع النهائي أولمبياد باريس - رأسية ماتيتا تقود فرنسا لمواجهة مصر في المربع الذهبي على حساب الأرجنتين أولمبياد باريس - موعد مباراة مصر الأولمبي ضد فرنسا.. الملعب والقناة الناقلة والمعلق أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السابع لـ البعثة المصرية

10:00 صباحا

(رماية) أميرة أبو شقة - تصفيات سكيت سيدات

(رماية) عزمي محيلبة – تصفيات اليوم الثاني من سكيت

12:30 ظهرا

(سباحة) مروان القماش في منافسات 1500م حرة – تصفيات

1:05 ظهرا

(شراع) خلود منسي في منافسات قوارب الليزر سيدات

1:20 ظهرا

(شراع) علي بدوي في منافسات قوارب الليزر رجال

جدول مواعيد منافسات بعثة مصر باريس 2024 أولمبياد باريس
نرشح لكم
أولمبياد باريس - ميكالي: هذا سر نجاح المنتخب الأولمبي.. وسنواصل الحلم أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة أولمبياد باريس يد – باستور: نعاني بدنيا بعد 4 مباريات صعبة.. وأؤمن دائما باللاعبين المصريين أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السابع لـ البعثة المصرية أولمبياد باريس - موعد مباراة مصر الأولمبي ضد فرنسا.. الملعب والقناة الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - ميكالي: هذا سر نجاح المنتخب الأولمبي.. وسنواصل الحلم 6 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 12 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز 28 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته 29 دقيقة | باريس 2024
صراع المركز الثالث - الزمالك يقترب ويهدد المصري.. زد يطارد من بعيد 33 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة 43 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس يد – باستور: نعاني بدنيا بعد 4 مباريات صعبة.. وأؤمن دائما باللاعبين المصريين ساعة | باريس 2024
مؤتمر علاء عبد العال - هل لنا ركلة جزاء أمام الزمالك؟ المهم هو معاملة كل الفرق بالمثل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ