أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر السبت 3 أغسطس
السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:31
كتب : محمد سمير
تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، حيث يشهد يوم السبت هدوء في مشاركات البعثة المصرية بـ 3 ألعاب فقط.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.
وسيكون يوم السبت ، هو ثامن أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.
10:00 صباحا
(رماية) أميرة أبو شقة - تصفيات سكيت سيدات
(رماية) عزمي محيلبة – تصفيات اليوم الثاني من سكيت
12:30 ظهرا
(سباحة) مروان القماش في منافسات 1500م حرة – تصفيات
1:05 ظهرا
(شراع) خلود منسي في منافسات قوارب الليزر سيدات
1:20 ظهرا
(شراع) علي بدوي في منافسات قوارب الليزر رجال
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