جوميز: أهنئ بلدي الثاني مصر بإنجاز باريس.. وهذا ردي على علاء عبد العال

السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

الداخلية - الزمالك - جوزيه جوميز

هنأ جوزيه جوميز مدرب الزمالك منتخب مصر الأولمبي بالفوز على باراجواي والتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال جوميز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لم أشاهد المباراة لأني كنت هنا ولكني كنت سعيدا لأجل بلدي الثاني. أحتفل مع الشعب المصري بأي شيء يمكن للمنتخب الفوز به، وأنا أكثر سعادة لأن لدينا لاعبين في هذا المنتخب وأنا سعيد لأجلهم".

وعن مباراة الجونة قال: "بدأنا بشكل جيد وصنعنا الكثير من الفرص وكان يمكننا تسجيل المزيد".

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وأضاف "في الشوط الثاني تراجعنا ومنحنا الجونة الكرة أكثر وفريقنا لا يكون مرتاحا في هذا الوضع".

وأكمل "كانت مباراة صعبة بالكثير من التحولات ولكني سعيد بأداء اللاعبين".

وواصل "الناشئون بحاجة للمزيد من الوقت. ليسوا جاهزين ليصبحوا أساسيين ولكنهم يتطورون ويتمسكون بالفرصة".

وتابع "نحن نفعل الأفضل للنادي. أتفهم رغبة الجماهير في الفوز بالمباريات. لا أحد يريد الفوز بالمباريات أكثر مني حتى أكثر مشجعي الزمالك حماسا للنادي".

وأتم "أقول للجماهير: رجاء اصبروا على لاعبينا الصغار لأننا نحتاجهم حتى يعود الجميع في قمة لياقته بحلول سبتمبر".

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ردا على تصريحات علاء عبد العال المدير الفني للجونة بشأن عدم خوض الأبيض لمباراة المقاولون باللاعبين الأساسيين قال:" أنا أتحدث عن فريقي فقط، والمدرب الآخر عليه أن يتحدث عن فريقه".

وأضاف المباراة كانت صعبة والزمالك يستحق الفوز في اللقاء وسعيد بالطريقة التي يتطور بها اللاعبون الشباب الذين شاركوا مع الفريق، والجهاز الفني يعمل مع 16 لاعباً من الشباب في الفترة الحالية، وبعضهم سيتواجد مع الفريق في الموسم المقبل".

وأوضح "لا توجد مشاكل مع محمد عواد حارس مرمى الفريق وإذا احتجناه في الفترة المقبلة سيتواجد معنا".

وفاز الزمالك على الجونة بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 33 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث عشر.

جوزيه جوميز الزمالك الدوري المصري
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