أولمبياد باريس - موعد مباراة مصر الأولمبي ضد فرنسا.. الملعب والقناة الناقلة والمعلق

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

وانتصر منتخب مصر بركلات الترجيح على باراجواي بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

فيما فازت الديوك الفرنسية على الأرجنتين بنتيجة 1-0.

وكان منتخب مصر تصدر ترتيب مجموعته على حساب إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

فيما تصدر منتخب فرنسا مجموعته بالعلامة الكاملة ودون أن يستقبل أهدافا في النسخة الحالية من البطولة.

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موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع فرنسا يوم الإثنين المقبل.

ويقام اللقاء على استاد ليون في مدينة ليون.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

تاريخ المواجهات

وسبق أن التقى المنتخبان من قبل في أولمبياد 1984 وخسر منتخب مصر في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

ويتصدر إبراهيم عادل ترتيب هدافي مصر برصيد 3 أهداف.

فيما سجل جيان ماتييتا ترتيب هدافي فرنسا برصيد هدفين.