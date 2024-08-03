أولمبياد باريس - رأسية ماتيتا تقود فرنسا لمواجهة مصر في المربع الذهبي على حساب الأرجنتين

انتصر منتخب فرنسا بهدف دون على الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 وضرب موعدا ناريا مع منتخب مصر الأولمبي.

ولأول مرة يصل منتخب فرنسا للمربع الذهبي لمنافسات الأولمبياد منذ 1984.

وتأهلت الديوك للمربع الذهبي للمرة الرابعة بعد 1908 و1920 و1984.

ولأول مرة في تاريخه يحقق منتخب فرنسا 4 انتصارات متتالية في الأولمبياد.

سجل جيان فيليب ماتيتا هدف تقدم الديوك في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة برأسية بعد عرضية من ميشيل أوليس.

وفي الدقيقة 36 أهدر كيفين زينون برأسية فرصة إدراك التعادل للأرجنتين.

وفي الشوط الثاني لم تحمل فرص الفريقين التهديد الحقيقي للحارسين.

وفي الدقيقة 83 سجل أوليس الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الحكم بعد 5 دقائق من مطالعة تقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود خطأ في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة 90 ردت العارضة فرصة الهدف الثاني للديوك.

ضغط الأرجنتين زاد في الوقت بدلا من الضائع والذي قُدّر بـ 10 دقائق لكن دون أي جديد لتتأهل فرنسا لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024.