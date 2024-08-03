أولمبياد باريس - رأسية ماتيتا تقود فرنسا لمواجهة مصر في المربع الذهبي على حساب الأرجنتين

السبت، 03 أغسطس 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين

انتصر منتخب فرنسا بهدف دون على الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 وضرب موعدا ناريا مع منتخب مصر الأولمبي.

ولأول مرة يصل منتخب فرنسا للمربع الذهبي لمنافسات الأولمبياد منذ 1984.

وتأهلت الديوك للمربع الذهبي للمرة الرابعة بعد 1908 و1920 و1984.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - تعرف على 6 لاعبين مهددين بالغياب عن منتخب مصر في مباراة الميدالية أولمبياد باريس - الدبيس: لعبنا حتى آخر دقيقة كعادة المصريين مصطفى سعد: سنقاتل لتحقيق المزيد في أولمبياد باريس أمجاد يا عرب.. مصر "تقتل" باراجواي وتكتب تأهلا تاريخيا لنصف نهائي الأولمبياد

ولأول مرة في تاريخه يحقق منتخب فرنسا 4 انتصارات متتالية في الأولمبياد.

سجل جيان فيليب ماتيتا هدف تقدم الديوك في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة برأسية بعد عرضية من ميشيل أوليس.

No description available.

وفي الدقيقة 36 أهدر كيفين زينون برأسية فرصة إدراك التعادل للأرجنتين.

وفي الشوط الثاني لم تحمل فرص الفريقين التهديد الحقيقي للحارسين.

وفي الدقيقة 83 سجل أوليس الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن الحكم بعد 5 دقائق من مطالعة تقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود خطأ في بداية اللعبة.

وفي الدقيقة 90 ردت العارضة فرصة الهدف الثاني للديوك.

ضغط الأرجنتين زاد في الوقت بدلا من الضائع والذي قُدّر بـ 10 دقائق لكن دون أي جديد لتتأهل فرنسا لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

فرنسا الأولمبي الأرجنتين الأولمبي مصر الأولمبي أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - ميكالي: هذا سر نجاح المنتخب الأولمبي.. وسنواصل الحلم أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة أولمبياد باريس يد – باستور: نعاني بدنيا بعد 4 مباريات صعبة.. وأؤمن دائما باللاعبين المصريين أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر السبت 3 أغسطس أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم السابع لـ البعثة المصرية
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - ميكالي: هذا سر نجاح المنتخب الأولمبي.. وسنواصل الحلم 6 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 12 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - إلى نهائي التنس.. دجوكوفيتش يجتاز موسيتي ويضرب موعدا ناريا مع ألكاراز 28 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – يد.. الكشف عن جديد حالة مهاب سعيد بعد إصابته 30 دقيقة | باريس 2024
صراع المركز الثالث - الزمالك يقترب ويهدد المصري.. زد يطارد من بعيد 34 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس – يد.. سند: تعلمنا من درس فرنسا.. وإصابة مهاب بسيطة 43 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس يد – باستور: نعاني بدنيا بعد 4 مباريات صعبة.. وأؤمن دائما باللاعبين المصريين ساعة | باريس 2024
مؤتمر علاء عبد العال - هل لنا ركلة جزاء أمام الزمالك؟ المهم هو معاملة كل الفرق بالمثل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 2 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 3 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ