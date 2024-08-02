الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي والقنوات الناقلة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

احتفال الزمالك

يستعد الزمالك لخوض مباراته القادمة في الدوري أمام إنبي، وهي المؤجلة من الجولة الـ 22 للدوري المصري.

وفاز الزمالك في مباراته السابقة على الجونة بهدف دون رد في الجولة 32.

أما إنبي فتعادل في مباراته الأخيرة مع الاتحاد السكندري دون أهداف.

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ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 31 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 5 أغسطس 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

ومن المحتمل تقديم المباراة للساعة السابعة مساء بدلا من التاسعة لمنع تعارضها مع مباراة منتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريس، التي تنطلق في العاشرة مساء، بناء على توصية إدارة المسابقات لرابطة الأندية.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الزمالك إنبي الدوري المصري
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