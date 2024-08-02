خبر في الجول - توصية لتقديم موعد مباراة الزمالك المقبلة لتعارضها مع لقاء مصر الأولمبي

قدمت إدارة المسابقات توصية لرابطة الأندية لتقديم موعد مباراة الزمالك ضد إنبي لتعارضها مع مباراة منتخب مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي منافسات كرة القدم بالفوز بركلات الترجيح على باراجواي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة المسابقات قدمت توصية لرابطة الأندية لتقديم موعد مباراة الزمالك ضد إنبي يوم الإثنين المقبل للساعة السابعة بدلا من التاسعة لمنع تعارضها مع مباراة منتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريس والتي ستبدأ في العاشرة مساءً.

ولم يتحدد بعد هوية منافس مصر بين الأرجنتين وفرنسا في مواجهة المربع الذهبي.

وستقام مباراة منتخب مصر في المربع الذهبي للأولمبياد يوم الإثنين المقبل في العاشرة مساءً.

فيما يلتقي الزمالك مع إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 22 للدوري المصري.

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ولأول مرة يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد منذ 60 عاما عندما حل في المركز الرابع في نسخة 1964.