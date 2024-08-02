خبر في الجول - توصية لتقديم موعد مباراة الزمالك المقبلة لتعارضها مع لقاء مصر الأولمبي

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 23:47

كتب : بسام أبو بكر

لاعبو منتخب مصر الأولمبي يحتفلون بهدف إبراهيم عادل ضد باراجواي

قدمت إدارة المسابقات توصية لرابطة الأندية لتقديم موعد مباراة الزمالك ضد إنبي لتعارضها مع مباراة منتخب مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي منافسات كرة القدم بالفوز بركلات الترجيح على باراجواي بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة المسابقات قدمت توصية لرابطة الأندية لتقديم موعد مباراة الزمالك ضد إنبي يوم الإثنين المقبل للساعة السابعة بدلا من التاسعة لمنع تعارضها مع مباراة منتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريس والتي ستبدأ في العاشرة مساءً.

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ولم يتحدد بعد هوية منافس مصر بين الأرجنتين وفرنسا في مواجهة المربع الذهبي.

وستقام مباراة منتخب مصر في المربع الذهبي للأولمبياد يوم الإثنين المقبل في العاشرة مساءً.

فيما يلتقي الزمالك مع إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 22 للدوري المصري.

ولأول مرة يتأهل منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد منذ 60 عاما عندما حل في المركز الرابع في نسخة 1964.

وستكون تلك المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب مصر لنصف نهائي الأولمبياد بعد 1928 و1964.

ليلة المباراة شن كارلوس جارا ساجوير المدير الفني لباراجواي هجوما عنيفا بعدما تعرضت له بعثة فريقه قبل لقاء مصر وصرّح قائلا: "إن إرادوا إقصائنا من البطولة فعليهم قتلنا".

وبالفعل منتخب مصر قتل أحلامهم وتأهل إلى المربع الذهبي.

ولأول مرة سيتواجد فريقان عرب في نصف نهائي الأولمبياد بعدما تأهل منتخب مصر والمغرب للمربع الذهبي.

الدوري المصري أولمبياد باريس باريس 2024
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