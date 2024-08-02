الزحف نحو الثالث.. الزمالك يهزم الجونة ويمد أمد صراع الهبوط

انتصر الزمالك على الجونة بهدف دون رد في الجولة 32 من الدوري المصري، ليعود من جديد للانتصارات بعد خسارة المباراة الماضية أمام المقاولون العرب.

سجل حمزة المثلوثي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 49 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المصري الثالث الذي لعب مباراتين أكثر، ونقطة عن مودرن سبورت الرابع الذي لعب مباراتين أكثر أيضا.

أما الجونة فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر، لتتأجل نجاته من دائرة الهبوط رسميا.

الشوط الأول

البداية أتت بتسدية قوية من سيف جعفر بجوار القائم في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 9 حاول جعفر مرة أخرى بعد عرضية من عمر جابر، ولكن تصدى لها صبحي سليمان.

وحاول مصطفى شلبي في الدقيقة التالية لترتطم كرته بالدفاع.

وفي الدقيقة 13 تحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد سقوط مصطفى شلبي إثر تدخل من محمد الدغيمي.

وسدد حمزة المثلوثي ركلة الجزاء على يسار صبحي سليمان ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 26 سجل سيف الجزيري الثاني حيث راوغ الحارس وسدد في المرمى الخالي بعد تمريرة من سيد عبد الله.

وعاد الحكم لمراجعة تقنية الفيديو حيث طالب الجونة بركلة جزاء، ولكن الإعاقة كانت على حدود المنطقة، فألغى الهدف واحتسب ركلة حرة للجونة.

وفي الدقيقة 32 سدد صبري رحيل الركلة الحرة، فتصدى لها محمد الشناوي.

الشوط الثاني

سدد ناصر ماهر على حدود المنطقة في الدقيقة 57 ولكن تصدى صبحي سليمان مرة أخرى.

وأتى محمد السيد بدلا من سيف جعفر في صفوف الزمالك في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 71 سدد أحمد شوشة بالرأس ولكن مرت بجوار مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 73 حل جبريل شيكودي ومازن ياسر بدلا من فرانك إيتوجا وأيمن سعد "موكا" في صفوف الجونة.

وأهدر سيد عبد الله يهدر انفراد بتسديدة ضعيفة بين يدي صبحي سليمان في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 78 حل الثلاثي يوسف أوباما وناصر منسي وحازم أسامة بدلا من ناصر ماهر وسيد عبد الله وسيف الجزيري.

وأخيرا منعت العارضة التعادل برأسية خطيرة من جبريل شيكودي في الدقيقة 86.

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الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 49 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن المصري الثالث الذي لعب مباراتين أكثر، ونقطة عن مودرن سبورت الرابع الذي لعب مباراتين أكثر أيضا.

أما الجونة فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر، لتتأجل نجاته من دائرة الهبوط رسميا.