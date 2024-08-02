أولمبياد باريس - الدبيس: لعبنا حتى آخر دقيقة كعادة المصريين

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 23:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم - أوزباكستان - كريم الدبيس

عبر كريم الدبيس ظهير أيسر منتخب مصر الأولمبي عن سعادته بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس.

منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس على حساب باراجواي بركلات الترجيح بعد الفوز على باراجواي.

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وقال كريم الدبيس في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "مباراة صعبة وفوز صعب، لكننا كنا على قلب رجل واحد ولعبنا حتى آخر دقيقة كعادة المصريين".

وأتم "الآن سنقاتل لتحقيق ميدالية تاريخية لمصر".

التأهل هو الثالث لمنتخب مصر إلى نصف نهائي بعد نستختي 1928 و1964، ولأول مرة منذ 60 عاما.

ويلعب منتخب مصر مع الفائز بين فرنسا والأرجنتين في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.

منتخب مصر أولمبياد باريس
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