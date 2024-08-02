مصطفى سعد: سنقاتل لتحقيق المزيد في أولمبياد باريس

كشف مصطفى سعد جناح منتخب مصر الأولمبي، إن اللاعبين كانوا يهدفون إلى تحقيق ميدالية منذ اليوم الأول لوصولهم إلى فرنسا.

منتخب مصر الأولمبي تأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس على حساب باراجواي بركلات الترجيح بعد الفوز على باراجواي.

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وقال مصطفى سعد في تصريحات لـ بي إن سبورتس: "منذ اليوم الأول، كان هدفنا تحقيق ميدالية ونقاتل لتحقيق ذلك".

وأضاف "الحمد لله حققنا التأهل لنصف النهائي من أجل جماهيرنا الوفية التي أزرتنا في المدرجات، والذي يتابعونا من مصر".

وأتم "الآن سنقاتل فيما هو قادم لتحقيق المزيد".

التأهل هو الثالث لمنتخب مصر إلى نصف نهائي بعد نستختي 1928 و1964، ولأول مرة منذ 60 عاما.

ويلعب منتخب مصر مع الفائز بين فرنسا والأرجنتين في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل.