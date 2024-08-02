انتهت طريق مصر - فرنسا (1)-(0) الأرجنتين.. تأهل الديوك
الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 22:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فرنسا ضد الأرجنتين في ختام منافسات ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
الفائز من هذه المواجهة يلاقي الفائز من مصر وباراجواي، ومباراتهما في الوقت الإضافي الآن.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
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انتهت
ق 90: العارضة العلوية تمنع هدفا لفرنسا
ق 88: حكم اللقاء يلغي الهدف بسبب وجود خطأ على لاعب فرنسا قبل تسجيل الهدف
ق 83: جوووول أوليس يسجل الثاني للديوك الفرنسية بتسديدة أرضية قوية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: كيفين زينون سدد كرة برأسية لكن دون خطورة على مرمى فرنسا.
ق 5: جوووول جان فيليب ماتيتا يسجل الأول برأسية بعد ركنية من ميشيل أوليسيه
بداية المباراة
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