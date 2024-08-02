أولمبياد باريس - إبراهيم عادل يتساوى مع صلاح في ترتيب هدافي مصر أولمبيا

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

رفع إبراهيم عادل رصيده من الأهداف في الأولمبياد لـ 3 بعدما أدرك التعادل ضد باراجواي.

وسجل عادل برأسية رائعة هدف التعادل ضد باراجواي في ربع النهائي بأولمبياد باريس 2024.

وأرسل زيزو كرة عرضية متقنة أودعها إبراهيم عادل برأسية في الشباك في الدقيقة 87 مدركا التعادل.

وكان منتخب باراجواي قد تقدم أولا في اللقاء بهدف في الدقيقة 71.

وسبق أن سجل لاعب بيراميدز ثنائية ضد إسبانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتساوى إبراهيم عادل مع محمد صلاح ورأفت عطية ورفعت الفناجيلي في ترتيب هدافي منتخب مصر بالأولمبياد برصيد 3 أهداف.

ولأول مرة يسجل لاعب لمنتخب مصر 3 أهداف في نسخة واحدة منذ محمد صلاح في 2012.

ويتصدر مصطفى رياض قائمة هدافي مصر في الأولمبياد برصيد 8 أهداف.

ويليه كل من علي محمود رياض ومختار التتش والسيد الضظوي برصيد 4 أهداف.

مصر باراجواي منتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل
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