أولمبياد باريس - سقوط سباحة سلوفاكية بعد السباق بسبب مرضها

الجمعة، 02 أغسطس 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

تامارا بوتوكا

تعرضت السباحة السلوفاكية تامارا بوتوكا لواقعة مؤسفة أثناء سباق 200 متر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانهارت السباحة البالغة من العمر 21 عاما على جانب حمام السباحة.

وتلقت بوتوكا رعاية طبية فورية، وتضمن علاجها منحها الأوكسجين.

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وكشف فريق السباحة السلوفاكي لـ "بي بي سي" أن بوتوكا مريضة بالربو، وأنها تعرضت لنوبة ربو تسببت في شعورها بضيق التنفس.

بوتوكا بخير حاليا، فهي واعية وتتواصل مع الأطباء، ولكن تم نقلها للمستشفى لضمان رعاية أفضل.

وأنهت السباحة السلوفاكية السباق في المركز السابع، وفشلت في التأهل إلى نصف النهائي.

أولمبياد باريس تامارا بوتوكا
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